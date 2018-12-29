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Егор Сорокин: для меня главное событие года - вызов в сборную России

Защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал о самом значимом для него событии в 2018 году.

"Новый год встречу со своими родными, близкими, с родителями, женой. Схожу в баню с папой. Это наша традиция, чтобы в новый год входить чистым.

Самое значимое событие в году? Вызов в сборную. Каждый футболист стремится к этому, чтобы защищать свой флаг, свою страну.

Дорогие болельщики, желаю вам здоровья. Чтобы в новом году случилось все самое необычное и приятное для вас и ваших близких. Чтобы все плохое осталось позади, в старом году", - цитирует Сорокина пресс-служба "Рубина".
Теги: Сорокин Рубин
Сегодня, 13:23
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