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Источник: московский клуб интересуется двумя игроками "Генка"

Sport24 сообщает, что один из московских клубов интересуется 27-летним испанским полузащитник "Генка" Алехандро Посуэло и 25-летним бельгийским форвардом Зиньо Гано.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Посуэло в 8 миллионов евро, Гано – в 1,8 млн.
Теги: Генк
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