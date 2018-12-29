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Официально: Василий Кикнадзе назначен гендиректором "Локомотива"

Новым генеральным директором "Локомотива" стал Василий Кикнадзе.

"По итогам прошедшего заседания совета директоров футбольного клуба "Локомотив" было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильёй Леонидовичем Геркусом.

Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой клуба титулов чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные советом директоров основные поручения: по радикальному изменению системы работы с болельщиками, подготовке футболистов в системе клубной академии, соблюдению правил финансового фэйр-плей.

Вместе с тем совет директоров принял решение, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров. Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!" — говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Геркус объявил об уходе из "Локомотива" накануне. Он работал в клубе с 2016 года.
Теги: Локомотив
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