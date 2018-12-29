Елизавета Туктамышева поздравила "Зенит" с Новым годом (видео)

Спасибо за поздравление, @TuktikLiza!



Мы, в свою очередь, желаем вам успехов и побед в новом году. С наступающим! ??? pic.twitter.com/87fpaYLieV — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 29, 2018

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила футбольный клуб "Зенит" с наступающим Новым годом."В первую очередь хочется сказать, что я очень рада, что в этом году подружилась с футбольным клубом "Зенит", сходила на пару матчей, посетила новый стадион. Это было очень здорово. Приятно, что именно я проводила открытую тренировку с Луишем Нету.Хочется пожелать "Зениту" в следующем году выиграть Лигу Европы, чемпионат России и добиться больших успехов. А я надеюсь, что наша дружба только укрепится в следующем году", — сказала Туктамышева в видеообращении."Спасибо за поздравление! Мы, в свою очередь, желаем вам успехов и побед в новом году. С наступающим!" — говорится в сообщении на официальной странице "Зенита" в Twitter.