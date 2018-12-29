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Елизавета Туктамышева поздравила "Зенит" с Новым годом (видео)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила футбольный клуб "Зенит" с наступающим Новым годом.

"В первую очередь хочется сказать, что я очень рада, что в этом году подружилась с футбольным клубом "Зенит", сходила на пару матчей, посетила новый стадион. Это было очень здорово. Приятно, что именно я проводила открытую тренировку с Луишем Нету.

Хочется пожелать "Зениту" в следующем году выиграть Лигу Европы, чемпионат России и добиться больших успехов. А я надеюсь, что наша дружба только укрепится в следующем году", — сказала Туктамышева в видеообращении.

"Спасибо за поздравление! Мы, в свою очередь, желаем вам успехов и побед в новом году. С наступающим!" — говорится в сообщении на официальной странице "Зенита" в Twitter.

Теги: Зенит
Сегодня, 15:10
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