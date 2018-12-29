Адвокат опроверг новость о подачи Мамаевым заявления в адрес водителя в связи с побоями

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, опроверг информацию о том, что его клиент обвинил водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука в нанесении побоев."Информация о том, что Павел Мамаев написал заявление в адрес Соловчука в связи с побоями, не соответствует действительности. Мы, наоборот, заявляли о примирении, и речь о подаче такого заявления не ведётся.Всё должно расцениваться в квалификации действий. Хулиганских побуждений не было, как утверждает следствие. Была личная неприязнь, которая возникла в том числе из-за потерпевшего, который причастен к конфликту. Повторюсь, мы выступаем за мирное урегулирование конфликта и прекращение дела по примирению сторон", — сказал Бушманов.