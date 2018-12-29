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"Локомотив" отложил назначение спортивного директора до конца новогодних праздников

Руководство "Локомотива" примет решение по кандидатуре на должность нового спортивного директора клуба после новогодних праздников, сообщает "Чемпионат".

Ранее пост спортивного директора "железнодорожников" покинул Эрик Штоффельсхаус.

Сегодня, 29 декабря, "Локомотив" объявил, что новым генеральным директором клуба стал Василий Кикнадзе. На этом посту он сменил Илью Геркуса.
Теги: Локомотив
Сегодня, 15:51
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