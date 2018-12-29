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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Источники: Эмилиано Ригони может вернуться в "Зенит" в январе (3)
"Локомотив" отложил назначение спортивного директора до конца новогодних праздников
Руководство "Локомотива" примет решение по кандидатуре на должность нового спортивного директора клуба после новогодних праздников, сообщает "Чемпионат".
Ранее пост спортивного директора "железнодорожников" покинул Эрик Штоффельсхаус.
Сегодня, 29 декабря, "Локомотив" объявил, что новым генеральным директором клуба стал Василий Кикнадзе. На этом посту он сменил Илью Геркуса.
Ранее пост спортивного директора "железнодорожников" покинул Эрик Штоффельсхаус.
Сегодня, 29 декабря, "Локомотив" объявил, что новым генеральным директором клуба стал Василий Кикнадзе. На этом посту он сменил Илью Геркуса.
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