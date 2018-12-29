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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Источники: Эмилиано Ригони может вернуться в "Зенит" в январе (3)
Арбитр Карасев переехал в Саудовскую Аравию
После окончания первой части сезона-2018/19 в России арбитр Сергей Карасев на время перебрался в Саудовскую Аравию, где 22 и 25 декабря работал на играх местного чемпионата "Аль-Фейха" - "Оход" (3:0) и "Аль-Раед" - "Аль-Таавон" (2:1).
Помогали ему Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Функции видеоассистента выполнял Милорад Мажич. Во втором матче российский рефери не назначил пенальти в пользу гостей и в середине первого тайма ошибочно удалил их игрока.
Кроме Карасева встречи аравийского чемпионата в последние две недели обслуживали румын Овидиу Хацеган, голландец Данни Маккели, испанец Альберто Ундиано Мальенко, венгр Виктор Кошшои, француз Клеман Тюрпен, поляк Шимон Марчиняк, чех Павел Краловец, англичанин Марк Клаттенбург, грек Анастасиос Сидиропулос, ирландец Алан Келли, норвежец Свейн Муэн, португальцы Артур Суареш Диаш и Угу Мигел Морейра.
"Спорт-Экспресс"
Помогали ему Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Функции видеоассистента выполнял Милорад Мажич. Во втором матче российский рефери не назначил пенальти в пользу гостей и в середине первого тайма ошибочно удалил их игрока.
Кроме Карасева встречи аравийского чемпионата в последние две недели обслуживали румын Овидиу Хацеган, голландец Данни Маккели, испанец Альберто Ундиано Мальенко, венгр Виктор Кошшои, француз Клеман Тюрпен, поляк Шимон Марчиняк, чех Павел Краловец, англичанин Марк Клаттенбург, грек Анастасиос Сидиропулос, ирландец Алан Келли, норвежец Свейн Муэн, португальцы Артур Суареш Диаш и Угу Мигел Морейра.
"Спорт-Экспресс"
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