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Адвокат Мамаева: расследование по делу завершено

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что расследование по делу футболиста.

8 октября Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер по футболу Александр Протасовицкий избили Виталия Соловчука, работающего водителем у ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позже в тот же день в кафе они поучаствовали в драке, в которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Все четверо были взяты под стражу. В декабре Мосгорсуд подтвердил законность продления до 8 февраля срока их ареста.

"Расследование по делу завершено. Мы свою позицию высказали и намерены найти возможность прийти с потерпевшим к примирению и завершить дело за примирением сторон. Дело передано нам для ознакомления. После праздников этим займемся, процедура длится дней 10. После этого следователь составит заключение и передаст дело прокурору для изучения и утверждения", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
Теги: Мамаев
Сегодня, 17:18
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#1  Barmaley   (Сегодня, 18:41)
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Они что конфетку украли в палатке? С кем примирение, с прокурором, который от имени государства выносит обвинение? Про примирение со своей Аланой он будет говорить после освобождения из зоны.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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