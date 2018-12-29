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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Адвокат Мамаева: расследование по делу завершено
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что расследование по делу футболиста.
8 октября Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер по футболу Александр Протасовицкий избили Виталия Соловчука, работающего водителем у ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позже в тот же день в кафе они поучаствовали в драке, в которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Все четверо были взяты под стражу. В декабре Мосгорсуд подтвердил законность продления до 8 февраля срока их ареста.
"Расследование по делу завершено. Мы свою позицию высказали и намерены найти возможность прийти с потерпевшим к примирению и завершить дело за примирением сторон. Дело передано нам для ознакомления. После праздников этим займемся, процедура длится дней 10. После этого следователь составит заключение и передаст дело прокурору для изучения и утверждения", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
8 октября Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер по футболу Александр Протасовицкий избили Виталия Соловчука, работающего водителем у ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позже в тот же день в кафе они поучаствовали в драке, в которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Все четверо были взяты под стражу. В декабре Мосгорсуд подтвердил законность продления до 8 февраля срока их ареста.
"Расследование по делу завершено. Мы свою позицию высказали и намерены найти возможность прийти с потерпевшим к примирению и завершить дело за примирением сторон. Дело передано нам для ознакомления. После праздников этим займемся, процедура длится дней 10. После этого следователь составит заключение и передаст дело прокурору для изучения и утверждения", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
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