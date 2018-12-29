У Андрея Тихонова пока нет предложений о работе

Бывший главный тренер "Енисея" и "Крыльев Советов" Андрей Тихонов сообщил, что на данный момент у него нет предложений.Самарский клуб 5 октября объявил, что Тихонов покидает пост главного тренера команды. На момент ухода, после 9 туров, волжане занимали 15-е место в РПЛ, набрав 7 очков.Место Тихонова занял черногорский специалист – Миодраг Божович.