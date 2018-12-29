Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

У Андрея Тихонова пока нет предложений о работе

Бывший главный тренер "Енисея" и "Крыльев Советов" Андрей Тихонов сообщил, что на данный момент у него нет предложений.

Самарский клуб 5 октября объявил, что Тихонов покидает пост главного тренера команды. На момент ухода, после 9 туров, волжане занимали 15-е место в РПЛ, набрав 7 очков.

Место Тихонова занял черногорский специалист – Миодраг Божович.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тихонов
Сегодня, 18:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.