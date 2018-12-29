Председатель совета директоров "Локомотива" высказался об уходе Геркуса

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал изменения в руководстве клуба.Вчера должность генерального директора покинул Илья Геркус, занимавший этот пост с лета 2016 года. Преемником стал Василий Кикнадзе, с 2013 года входящий в совет директоров.Вместе с Геркусом "Локо" спортивный директор Эрик Штоффельсхаус, который работал с января 2017 года. По нашим данным, новым спортивным директором станет Владимир Кузьмичев.– Заявление на сайте клуба подписано чьим именем?– Моим. От имени кого?– Что еще вы хотите от меня услышать? Все сказано в заявлении. Я не читал, кто, о чем и когда говорил. Есть мое заявление, добавить нечего. Не могу комментировать то, чего не видел и не читал.– Мы оценивали различные аспекты и выбрали на эту должность Кикнадзе.– А откуда вам вчера это было известно? Мне, например, не было.– Тогда задавайте вопросы им. Совет директоров дает информацию, основываясь на юридических аспектах.– По-моему, совет директоров в своем заявлении все написал.– Не понимаю этого вопроса.– Кто вам об этом сказал?– Не комментирую. Все претензии по недостоверности той или иной информации – к источникам.– Мало того, ни одну еще не рассматривали. Кузьмичев не так давно назначен руководителем академии, он отвечает за подготовку молодежи. У него огромный фронт работы.