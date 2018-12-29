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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Председатель совета директоров "Локомотива" высказался об уходе Геркуса
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал изменения в руководстве клуба.
Вчера должность генерального директора покинул Илья Геркус, занимавший этот пост с лета 2016 года. Преемником стал Василий Кикнадзе, с 2013 года входящий в совет директоров.
Вместе с Геркусом "Локо" спортивный директор Эрик Штоффельсхаус, который работал с января 2017 года. По нашим данным, новым спортивным директором станет Владимир Кузьмичев.
– Геркус в своем вчерашнем заявлении сказал, что уходит из "Локомотива" сам. На официальном сайте клуба написано, что это совет директоров прекратил отношения со специалистом. Какая из версий правильная?
– Заявление на сайте клуба подписано чьим именем?
– Вашим.
– Моим. От имени кого?
– От имени совета директоров.
– Что еще вы хотите от меня услышать? Все сказано в заявлении. Я не читал, кто, о чем и когда говорил. Есть мое заявление, добавить нечего. Не могу комментировать то, чего не видел и не читал.
– Почему генеральным директором назначили Василия Кикнадзе? Ранее он не работал на таких должностях в футбольных клубах.
– Мы оценивали различные аспекты и выбрали на эту должность Кикнадзе.
– Почему новость о смене менеджмента вышла только спустя сутки после того, как об этом заявили сами Геркус и Штоффельсхаус?
– А откуда вам вчера это было известно? Мне, например, не было.
– И Геркус, и Штоффельсхаус в пятницу сами заявили о том, что покидают "Локомотив". Сайт клуба дал информацию в субботу.
– Тогда задавайте вопросы им. Совет директоров дает информацию, основываясь на юридических аспектах.
– Какова ваша оценка работы Геркуса?
– По-моему, совет директоров в своем заявлении все написал.
– Насколько важно, что между главный тренером команды Юрием Семиным и Кикнадзе - дружеские отношения?
– Не понимаю этого вопроса.
– Спортивным директором станет Владимир Кузьмичев…
– Кто вам об этом сказал?
– Таковы наши данные.
– Не комментирую. Все претензии по недостоверности той или иной информации – к источникам.
– Значит, "Локомотив" еще не определился с кандидатурой на пост спортивного директора?
– Мало того, ни одну еще не рассматривали. Кузьмичев не так давно назначен руководителем академии, он отвечает за подготовку молодежи. У него огромный фронт работы.
"Спорт-Экспресс"
Вчера должность генерального директора покинул Илья Геркус, занимавший этот пост с лета 2016 года. Преемником стал Василий Кикнадзе, с 2013 года входящий в совет директоров.
Вместе с Геркусом "Локо" спортивный директор Эрик Штоффельсхаус, который работал с января 2017 года. По нашим данным, новым спортивным директором станет Владимир Кузьмичев.
– Геркус в своем вчерашнем заявлении сказал, что уходит из "Локомотива" сам. На официальном сайте клуба написано, что это совет директоров прекратил отношения со специалистом. Какая из версий правильная?
– Заявление на сайте клуба подписано чьим именем?
– Вашим.
– Моим. От имени кого?
– От имени совета директоров.
– Что еще вы хотите от меня услышать? Все сказано в заявлении. Я не читал, кто, о чем и когда говорил. Есть мое заявление, добавить нечего. Не могу комментировать то, чего не видел и не читал.
– Почему генеральным директором назначили Василия Кикнадзе? Ранее он не работал на таких должностях в футбольных клубах.
– Мы оценивали различные аспекты и выбрали на эту должность Кикнадзе.
– Почему новость о смене менеджмента вышла только спустя сутки после того, как об этом заявили сами Геркус и Штоффельсхаус?
– А откуда вам вчера это было известно? Мне, например, не было.
– И Геркус, и Штоффельсхаус в пятницу сами заявили о том, что покидают "Локомотив". Сайт клуба дал информацию в субботу.
– Тогда задавайте вопросы им. Совет директоров дает информацию, основываясь на юридических аспектах.
– Какова ваша оценка работы Геркуса?
– По-моему, совет директоров в своем заявлении все написал.
– Насколько важно, что между главный тренером команды Юрием Семиным и Кикнадзе - дружеские отношения?
– Не понимаю этого вопроса.
– Спортивным директором станет Владимир Кузьмичев…
– Кто вам об этом сказал?
– Таковы наши данные.
– Не комментирую. Все претензии по недостоверности той или иной информации – к источникам.
– Значит, "Локомотив" еще не определился с кандидатурой на пост спортивного директора?
– Мало того, ни одну еще не рассматривали. Кузьмичев не так давно назначен руководителем академии, он отвечает за подготовку молодежи. У него огромный фронт работы.
"Спорт-Экспресс"
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