Китайский клуб предложил контракт Ивелину Попову

Китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун" хочет усилиться полузащитником московского "Спартака" Ивелином Поповым. Болгарину предложили двухлетний контракт на общую сумму $ 5,3 млн, сообщает Sportal."Ханчжоу Гринтаун" возглавляет бывший игрок каталонской "Барселоны и сборной Испании Серхи Бархуан, а тренером вратарей является соотечественник Попова Здравко Здравков.В минувшем сезоне "Ханчжоу Гринтаун" занял третье место во втором по силе дивизионе Китая. Клуб хочет вернуться в Суперлигу, из которой вылетел в 2016 году.