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Китайский клуб предложил контракт Ивелину Попову

Китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун" хочет усилиться полузащитником московского "Спартака" Ивелином Поповым. Болгарину предложили двухлетний контракт на общую сумму $ 5,3 млн, сообщает Sportal.

"Ханчжоу Гринтаун" возглавляет бывший игрок каталонской "Барселоны и сборной Испании Серхи Бархуан, а тренером вратарей является соотечественник Попова Здравко Здравков.

В минувшем сезоне "Ханчжоу Гринтаун" занял третье место во втором по силе дивизионе Китая. Клуб хочет вернуться в Суперлигу, из которой вылетел в 2016 году.

championat.com
Теги: Спартак
Вчера, 23:07
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#11  waldemar  воронеж (Сегодня, 00:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
Цитата: utekay
Цитата: coban
Да хороший он..
Ему бы клуб нормальный и тренера толкового..

Золотые слова!
А где ж их взять то, в свинарнике???
Ну, в смысле, не слова???

Рождество настало что ли раньше ?? БОМЖИКИ.
Регистрация: 30.08.2015 [жалоба]
#10  utekay  Россия (Сегодня, 00:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: coban
Да хороший он..
Ему бы клуб нормальный и тренера толкового..

Золотые слова!
А где ж их взять то, в свинарнике???
Ну, в смысле, не слова???


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#9  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 00:03)
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А почему бы не уехать?Где он еще столько бабоа заработает еще и в таком возрасте.А что ему терять?В сборную,его и оттуда позовут на прежнем багаже,а там уже или по старости ненадобен в сборной станет,или китайская лига начнет котироваться.По крайней мерк,если из российской лиги в сбореые зовут,то китайская лига уже превосходит по именам росийскую и не только российскую,но и турецкую думаю
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#8  coban  сегодня (Вчера, 23:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Да хороший он..
Ему бы клуб нормальный и тренера толкового..
И душа у меня была бы на месте...


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#7  Frankenstein   (Вчера, 23:34)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
но.... Федун не Гинер

Слава Богу
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#6  MATPOCOB  Саратов (Вчера, 23:27)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Надо продавать, но.... Федун не Гинер, в аренду в Рубин!
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Вчера, 23:17)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
хочет усилиться Ивелином Поповым

звучит смешно
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Вчера, 23:12)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Жорж Милославский
Так в чем дело??? Срочно,пока внуки Тугарина не передумали)))

Спартак - частный клуб, а в частных клубах навар не нужен, лучше в бесплатную аренду отдать какому-нибудь государственному Уралу.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Вчера, 23:11)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
упаковать
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  coban  сегодня (Вчера, 23:10)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если не дурак- поедет..
В Китае хорошо..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  Жорж Милославский  Липецк (Вчера, 23:09)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Так в чем дело??? Срочно,пока внуки Тугарина не передумали)))
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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