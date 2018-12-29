Педро Роша может вернуться в Бразилию

Нападающий московского "Спартака" Педро Роша стал главной целью бразильского "Атлетико Минейро" на зимнее трансферное окно.Как сообщает Toque Di Letra, клуб провел переговоры с агентами бразильца. При этом "Атлетико" считает приобретение Роши "сложной операцией".24-летний Роша появился в "Спартаке" летом 2017 года, подписав контракт до 2021 года. Его трансфер обошелся красно-белым в €12 миллионов. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги бразилец провел на поле всего 63 минуты. Всего на счету футболиста один мяч в 18 играх за клуб во всех турнирах.