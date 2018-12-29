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Педро Роша может вернуться в Бразилию

Нападающий московского "Спартака" Педро Роша стал главной целью бразильского "Атлетико Минейро" на зимнее трансферное окно.

Как сообщает Toque Di Letra, клуб провел переговоры с агентами бразильца. При этом "Атлетико" считает приобретение Роши "сложной операцией".

24-летний Роша появился в "Спартаке" летом 2017 года, подписав контракт до 2021 года. Его трансфер обошелся красно-белым в €12 миллионов. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги бразилец провел на поле всего 63 минуты. Всего на счету футболиста один мяч в 18 играх за клуб во всех турнирах.

"Газета.ру"
Теги: Роша Спартак Трансферы
Вчера, 23:53
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#5  utekay  Россия (Сегодня, 00:21)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Да гонят они, с такими мастерами так просто не расстаются

что-то задумали, поганцы confused хотят свинью подложить в Новом году


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 00:17)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
виньи не дали шанса Педре проявить себя пожалеют ещё об энтом

Да гонят они, с такими мастерами так просто не расстаются, цену набивают, претендентов то море, и всё поди гранды.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  coban  сегодня (Сегодня, 00:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Комический персонаж конечно.., чё уж тут..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#2  ФК ЦСКА  Москва (Сегодня, 00:10)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
ах как без Педро- только Залупиш..
Регистрация: 25.12.2018 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Вчера, 23:59)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги бразилец провел на поле всего 63 минуты.
свиньи не дали шанса Педре проявить себя confused confused пожалеют ещё об энтом


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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