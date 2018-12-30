Новости партнеров

Артем Дзюба: считаю Хабенского одним из самых крутых наших актеров

Форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопросы новогоднего блица.

– Венедиктов или Доренко?

– Венедиктов. Почему? Да просто так!

– Гречка или Монеточка?

– Гречка! Люблю гречку. А музыку ни одной, ни другой не слушал.

– Серебряков или Хабенский?

– Хабенский. Мне большинство его фильмов нравится, считаю его одним из самых крутых наших актеров.

– Маликов или Шнур?

– Пусть будет Шнуров – он за "Зенит" болеет.

"СЭ"
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 10:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.