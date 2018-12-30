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Артем Дзюба: Ивлеева прикольная, а Ургант надоел со своими "Елками"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопросы новогоднего блица.

– Ивлеева или Ургант?

– Ивлеева прикольная, у нее есть своя подача, она такая пацанка. Пусть будет она – Урганта тоже уважаю и люблю, но он со своими "Елками" надоел!

– Оксимирон или Баста?

– Баста. Я не поклонник рэпа, вообще не слушаю. Но у Басты есть песни, которые мне нравятся.

– Михаил Ефремов или Леонид Трахтенберг?

– С Трахтенбергом знаком, поэтому выберу его – у него анекдоты сумасшедшие. Он вообще кладезь крутых историй.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 11:09
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#2  junga  Сочи (Сегодня, 11:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Про урганта в точку, везде его щи пихают, шутки наиграные и скучные, а ёлки интересны только их тусе


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 11:27)
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Гавнище вся их тусовка- напомаженные куклы лживы как поганки в лесу. Кот знал что говорил. Там истины нет, господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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