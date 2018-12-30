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Алана Мамаева: если бы не тюрьма, Павел, вероятно, так ничего бы и не понял

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказала, как себя чувствует ее муж. Она также объяснила, почему решила сохранить семью.

– В каком состоянии сейчас Павел? Он, как и вы, ждет, когда все закончится?

– Да, он ждет, когда все закончится, – сказала Алана в интервью каналу 360. – Хочет побыстрее со мной поговорить, встретиться, обнять. Он хочет семью. Говорит, что на самом деле, возможно, эта ситуация нужна была. Если бы не тюрьма, он, может быть, не понял бы ничего. Он понимает, что ему надо было через это пройти.

– Ваше решение сохранить семью – как оно вам далось?

– В другом случае или другой ситуации я бы, может быть, и ушла. Но благодаря тому, что пошел такой негатив, я как будто поняла, что важнее всего. Какая-то гордость и самолюбие или все-таки дать второй шанс и сохранить семью. И я это взвешивала. Для меня это не слабость, это сила. Это тяжело, но это мне в первую очередь психологически надо работать над собой, чтоб не допускать мысли о прошлом.

Пока Паша спрашивает, сколько процентов доверия, а я говорю ему, что 0. Мы будем к этому идти постепенно и будет 100 процентов. Надеюсь. Я хочу ему верить и я все равно внутри себя верю ему. Это мой муж, я люблю его, не могу по-другому. Не знаю, как это объяснить. Я поняла, что есть то, за что нужно держаться, это семья. Не пиар, хайп, деньги, есть то, что важнее.

Пусть говорят, что я держусь за его деньги и за все его прощу. Нет. Все прекрасно знают, как люди разводятся. Дело не в деньгах. Мы любим друг друга, зачем рушить семью? Он на данный момент все осознает и готов потратить всю жизнь на то, чтобы наша семья была счастлива. Если выбирать между детьми без отца и страдания или воссоединение семьи, счастливые дети и жена, то конечно я выберу это.

360tv.ru
Теги: Мамаев
Сегодня, 12:42
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#5  brysy  москва (Сегодня, 13:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Был бы он не тем, кем сейчас является, а простым слесарем Васей из жилконторы, уже давно-бы подала на развод, а так прикинула своим недалёким умом что к чему и что может потерять, пошла на попятную, а Мамай выйдет из Бутырки, пройдёт время, всё устаканится и пойдёт по новой по бабам, прилюдно как в этот раз драться не станет, а загуливать точно будет.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 13:20)
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Какая любовь и семья при доверии 0? Что у нее в голове?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:14)
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Болеет за:
«Зенит»
Дело вовсе не в деньгах, - сказала жена...
Дело в их количестве, - подумала тут же она (а на что я траву и кокс буду покупать?)

А силикониться - на что?


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 13:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Да, не повезло Паку с водилой - попали под семейные разборки...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  dreamcatcher   (Сегодня, 13:02)
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У каждого человека бывает переломный момент в жизни. Просто не все это могут осознать.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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