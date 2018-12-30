Юрий Семин: люблю, когда в команде драки

Наставник "Локомотива" Юрий Семин отметил, что команда сплачивается человеческими отношениями и разговорами.– Это хорошо, когда есть драки. Если драк нет, игроки безразличны. А когда драки, я люблю. Важно правильно к этому отнестись и после конфликтов разобраться в ситуации, которая им предшествовала. Помню, драка была на первом этапе – Хенти с кем-то. Конечно, он был необъективен, Хенти, тут даже вопросов нет. Драка была не в интересах дела, а наоборот, против. Так что драка драке рознь.Но когда небезразличные люди – это мне очень нравится. Тогда мы не будем проигрывать. А если проиграли матч и люди домой разошлись сытые, довольные, получили зарплату – результата не будет. Сплачивается же команда нормальными человеческими отношениями и разговорами. Очень важно, чтобы в них было честное отношение к игроку.– Надо объяснить в первую очередь, почему он должен играть так или по-другому. Или почему он не играет, и для чего нужно тренироваться после матча, в котором он не выходил на поле. Иначе будет демарш. Кстати, у нас в высшей степени профессионально в этом плане вели себя игроки, не попадавшие в стартовый состав. Полноценно работали на следующий день.Многое здесь зависело от моих помощников – очень большую работу сделали. Достучались до обиженных, внушили, что надо работать, иначе и следующую игру пропустишь. Такое честное отношение их к своей работе, а наше – к ним, думаю, и обеспечило нормальную атмосферу.– Не было у меня проблем. Где бы ни работал – кроме московского "Динамо". Вот там, при двенадцати португальцах, был сильный раскол. Мне казалось, что я не в состоянии помирить их. В принципе, так и вышло.