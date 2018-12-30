Новости партнеров

Юрий Семин: люблю, когда в команде драки

Наставник "Локомотива" Юрий Семин отметил, что команда сплачивается человеческими отношениями и разговорами.

– Были проблемы с тем, чтобы сплотить команду в чемпионском сезоне? Устранить кланы, драки?

– Это хорошо, когда есть драки. Если драк нет, игроки безразличны. А когда драки, я люблю. Важно правильно к этому отнестись и после конфликтов разобраться в ситуации, которая им предшествовала. Помню, драка была на первом этапе – Хенти с кем-то. Конечно, он был необъективен, Хенти, тут даже вопросов нет. Драка была не в интересах дела, а наоборот, против. Так что драка драке рознь.

Но когда небезразличные люди – это мне очень нравится. Тогда мы не будем проигрывать. А если проиграли матч и люди домой разошлись сытые, довольные, получили зарплату – результата не будет. Сплачивается же команда нормальными человеческими отношениями и разговорами. Очень важно, чтобы в них было честное отношение к игроку.

– Что это значит?

– Надо объяснить в первую очередь, почему он должен играть так или по-другому. Или почему он не играет, и для чего нужно тренироваться после матча, в котором он не выходил на поле. Иначе будет демарш. Кстати, у нас в высшей степени профессионально в этом плане вели себя игроки, не попадавшие в стартовый состав. Полноценно работали на следующий день.

Многое здесь зависело от моих помощников – очень большую работу сделали. Достучались до обиженных, внушили, что надо работать, иначе и следующую игру пропустишь. Такое честное отношение их к своей работе, а наше – к ним, думаю, и обеспечило нормальную атмосферу.

– Какой была самая болезненная линия раскола? Молодые – ветераны, играют – не играют, иностранцы – русские?

– Не было у меня проблем. Где бы ни работал – кроме московского "Динамо". Вот там, при двенадцати португальцах, был сильный раскол. Мне казалось, что я не в состоянии помирить их. В принципе, так и вышло.

"Матч ТВ"
Теги: Семин
Сегодня, 13:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(4)
#7  Колян Безмолвный   (Сегодня, 15:32)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
сначала драки ему нравятся потом животных начнет мучать а потом и людей убивать!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#6  cska1971  Москва (Сегодня, 15:11)
  • +2
  •  (2)

Главное, чтобы тренера не били...)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#5  нетрал   (Сегодня, 14:47)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
я как раненый зверь...напоследок чудил выбил окна и дверь и балкон уронил! (с) люблю говорит драки!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#4  coban  сегодня (Сегодня, 14:11)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Где бы ни работал – кроме московского "Динамо". Вот там, при двенадцати португальцах, был сильный раскол.

Двенадцать португальцев на лавке жопами толкаются..
Какой нафиг MMA и UFC))


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 14:09)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В таком случае Кокорину и Мамаеву прямой путь в Локо, они поднаторели в драке.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 14:07)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
даешь "окна" повсюду!))


--------------------
кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  coban  сегодня (Сегодня, 13:58)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пи3детесь, люди!
Вышибайте друг другу зубы и мозги!
Наносите травмы и увечья!
Но, тока тихо и без мата..
Шпалыч одобряет))


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.