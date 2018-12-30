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Марат Бариев: я был против возвращения Бердыева в "Рубин". Хотел, чтобы он возглавил сборную

Депутат Госдумы РФ, экс-министр по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан Марат Бариев рассказал о том, как он отнесся к возвращению Курбана Бердыева в "Рубин" летом 2017 года.

"Сейчас уже поздно говорить, но я был против возвращения Бердыева. Я был за назначение его тренером сборной. К сожалению, это не получилось, с Черчесовым мы показали тот результат, который показали, он тоже неплохой, но с Бердыевым была бы другая игра и, может быть, другой результат. Но руководство клуба и республики, в силу разных оценок и причин, решили поставить его. Я это решение принял, но, зная Курбана Бекиевича, я не ждал от него быстрого спортивного результата. Мы знаем Бердыева, он системный человек, если будет работать еще, то, может быть, выстрелит. Но ожидать от него сиюминутного результата - неоправданно, не по-бердыевски", - цитирует Бариева "Реальное время".
Теги: Бариев Бердыев Рубин
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