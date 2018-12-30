Брат Сергея Семака: если говорить спортивным языком, мой распорядок дня – постоянные сборы

Отец Александр, в миру Николай Семак, брат главного тренера "Зенита" Сергея Семака описал свой обычный распорядок дня в монастыре.– Если говорить спортивным языком, мой распорядок дня – постоянные сборы. Все зависит от богослужения. Исходя из наших возможностей, мы проводим определенное количество служб. Вечером служба с 17.00 до 20.30 – 21.00, потом вечерняя трапеза. После этого могут быть какие-то послушания, то есть задания, которые нужно выполнить. Потом отдых. Утренняя служба, если она есть, начинается с восьми часов, если ее нет, то у нас "братское правило": мы служим молебен преподобному Антонию Дымскому. В 13.00 обед, небольшой отдых и снова послушания – до вечерней службы.