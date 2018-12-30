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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Брат Семака: редко вижусь с Сергеем
Отец Александр, в миру Николай Семак, брат главного тренера "Зенита" Сергея Семака рассказал об их отношениях.
Сергей поддерживал меня, говорил, что это мой выбор и ничего плохого в нем нет, никаких препятствий не было с его стороны.
– Вы часто видитесь с ним?
– Нет, не часто. Когда он работал в Уфе, встречи были очень редкими. Сейчас пару раз виделись в Петербурге – на полчаса. Он приезжал ко мне в монастырь, когда был помощником в тренерском штабе "Зенита", до Уфы – тогда у него еще получалось регулярно заглядывать сюда на полдня или на день, два-три раза в год. Потом прибавилось работы, другая ответственность, и со временем стало сложнее. Плотный график, да и семья большая – так выбираться уже не получается.
Семья – это малая церковь. Поэтому в православии есть два пути – ты или семьянин, или служишь Богу.
"СЭ"
Сергей поддерживал меня, говорил, что это мой выбор и ничего плохого в нем нет, никаких препятствий не было с его стороны.
– Вы часто видитесь с ним?
– Нет, не часто. Когда он работал в Уфе, встречи были очень редкими. Сейчас пару раз виделись в Петербурге – на полчаса. Он приезжал ко мне в монастырь, когда был помощником в тренерском штабе "Зенита", до Уфы – тогда у него еще получалось регулярно заглядывать сюда на полдня или на день, два-три раза в год. Потом прибавилось работы, другая ответственность, и со временем стало сложнее. Плотный график, да и семья большая – так выбираться уже не получается.
Семья – это малая церковь. Поэтому в православии есть два пути – ты или семьянин, или служишь Богу.
"СЭ"
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