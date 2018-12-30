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"Крылья Советов" намерены продлить контракт с форвардом Сергеем Корниленко

"Крылья Советов" собираются продлить срок соглашения с белорусским нападающим команды Сергеем Корниленко, рассказал в интервью официальному сайту клуба начальник селекционного отдела Геннадий Голубин.

- Планируется продлить контракт с Сергеем Корниленко?

- Конечно. Сергей – наша забивная сила, лидер команды. Мы обязательно продлим с ним соглашение, - сказал Голубин. - Недавно Сергей Корниленко получил тренерскую лицензию и было бы абсолютно справедливо и правильно, если бы он остался в "Крыльях" после игровой карьеры, получив работу уже в другом качестве. Его опыт может пригодиться.

"ФК Самара"
Теги: Крылья Советов Корниленко
Сегодня, 16:06
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