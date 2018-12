Юрий Семин поздравил болельщиков "Локомотива" с Новым годом

View this post on Instagram

Дорогие наши болельщики, которых мы по праву считаем нашими верными друзьями! Благодарен всем вам за искреннюю поддержку, за то, что вы делили с «Локомотивом» — футболистами и тренерами — не только радость побед, но и горечь поражений. За то, вы всегда были рядом с нами. Мы это чувствовали. Пусть все наши неудачи останутся в прошлом году, а новый год принесет всем нам только радостные новости. В эти праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых успехов и свершений. С наступающим всех вас и ваших близких Новым 2019-м Годом! И до новых встреч!