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Юрий Семин поздравил болельщиков "Локомотива" с Новым годом

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поздравил поклонников команды с наступающим Новым годом!

"Дорогие наши болельщики, которых мы по праву считаем нашими верными друзьями!Благодарен всем вам за искреннюю поддержку, за то, что вы делили с "Локомотивом" – футболистами и тренерами – не только радость побед, но и горечь поражений. За то, что вы всегда были рядом с нами. Мы это чувствовали.

Пусть все наши неудачи останутся в прошлом году, а новый год принесет всем нам только радостные новости. В эти праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых успехов и свершений.

С наступающим все вас и ваших близких Новым 2019-м Годом! И до новых встреч!" - написал Семин на своей странице в инстаграме.

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Дорогие наши болельщики, которых мы по праву считаем нашими верными друзьями! Благодарен всем вам за искреннюю поддержку, за то, что вы делили с «Локомотивом» — футболистами и тренерами — не только радость побед, но и горечь поражений. За то, вы всегда были рядом с нами. Мы это чувствовали. Пусть все наши неудачи останутся в прошлом году, а новый год принесет всем нам только радостные новости. В эти праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья, личного счастья, новых успехов и свершений. С наступающим всех вас и ваших близких Новым 2019-м Годом! И до новых встреч!

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Теги: Семин Локомотив
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