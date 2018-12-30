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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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ЦСКА готов заплатить 5 миллионов за форварда "Саутгемптона"
ЦСКА выразил желание приобрести итальянского нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини, сообщает Mirror.
Согласно информации издания, армейский клуб предлагает за 27-летнего итальянца 5 миллионов фунтов. Габбиадини выступает за "Саутгемптон" в течение последних трех сезонов, и за этот срок он забил всего 12 голов. Главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля не устраивает столь низкая результативность нападающего, поэтому он настроен избавиться от него.
"СЭ"
Согласно информации издания, армейский клуб предлагает за 27-летнего итальянца 5 миллионов фунтов. Габбиадини выступает за "Саутгемптон" в течение последних трех сезонов, и за этот срок он забил всего 12 голов. Главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля не устраивает столь низкая результативность нападающего, поэтому он настроен избавиться от него.
"СЭ"
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