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ЦСКА готов заплатить 5 миллионов за форварда "Саутгемптона"

ЦСКА выразил желание приобрести итальянского нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини, сообщает Mirror.

Согласно информации издания, армейский клуб предлагает за 27-летнего итальянца 5 миллионов фунтов. Габбиадини выступает за "Саутгемптон" в течение последних трех сезонов, и за этот срок он забил всего 12 голов. Главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля не устраивает столь низкая результативность нападающего, поэтому он настроен избавиться от него.

"СЭ"
Теги: ЦСКА Саутгемптон
Сегодня, 18:05
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#7  Ниндзя   (Сегодня, 20:39)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сильвио Пальяри, агент итальянского нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбьядини, прокомментировал информацию, что ЦСКА готов предложить ? 5 млн за его клиента.

«ЦСКА готов предложить ? 5 млн за Маноло? Вы, должно быть, шутите! Его стоимость не меньше ? 15 млн. ЦСКА к нам не обращался»
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#6  Sammer   (Сегодня, 19:56)
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online

Да да , немолодой , дорогой и незабивающий нападающий- это и менно то, что обычно покупает Гинер)))

Отсыпьте еще шишек!
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#5  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:40)
  • -2
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Откуда деньги, "Зин" ? (с) smirk
Взор «красно-синих» пал на нападающего бельгийского «Брюгге» - одного из самых дорогих футболистов в «Про-лиге». Ныне трансферная стоимость бразильского форварда Уэсли составляет 14 миллионов евро. Такие деньги точно имеются у ЦСКА, но согласится ли руководство потратить столь внушительную сумму за одного футболиста?
за ЛЧ деньжата


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#4  командир   (Сегодня, 18:51)
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  •  (3)

Рано бухать начали
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#3  Бриг   (Сегодня, 18:49)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
...Новость с бородкой..Её уже опровергнуть успели...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#2  kpa6  Москва (Сегодня, 18:46)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
да не берёт Гинер стариканов таких....
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
#1  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 18:36)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Агент Габбьядини уже это опроверг, долго работаете.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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