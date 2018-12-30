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Видар Кьяртанссон: Хадльгримссон и Карпин во многом похожи

Нападающий "Ростова" Видар Кьяртанссон сравнил тренера Валерия Карпина с бывшим тренером сборной Исландии Хеймиром Хадльгримссоном.

"Хеймир в клубе и сборной — два разных тренера. Никогда не забуду сборы, которые он устроил нам в "Вестманнаэйяре" — мало какие мне давались тяжелее. Во многом Хеймир похож на Карпина. Оба требуют от команды превосходной физической формы и предпочитают один стиль игры, приходится много бегать. Плюс и тот, и другой спокойны. Возможно, на бровке Валерий кажется вам другим, но на тренировках и встречах все именно так. Криков от него я не слышал", - цитирует Кьяртанссона Sport24.ru.
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 19:23
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