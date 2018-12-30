"Крылья Советов" подпишут новый контракт с Корниленко

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Сергей Корниленко подпишет с клубом новое соглашение."Мы планируем продлить контракт с Корниленко. Сергей - наша забивная сила, лидер команды. Мы обязательно продлим с ним соглашение", — цитирует начальника селекционного отдела клуба Геннадия Голубина пресс-служба клуба.Белорусский футболист выступает за самарский клуб с 2011 года. Корниленко принял участие в 197 матчах в составе "Крыльев". В его активе 55 голов и 19 результативных передач.