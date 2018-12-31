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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Селюк: надеюсь, с приходом Дюкова на пост президента РФС многое поменяется
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что новым главой РФС станет председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.
"23 декабря 2017 года я в своем предсказал, что следующим президентом РФС станет Александр Дюков. В то время Виталий Мутко даже и не собирался никуда уходить. А я написал, что Дюков — это реально достойный кандидат в президенты РФС. Сейчас об этом рапортуют все подряд — молодцы. Год спустя происходит именно то, о чем я говорил. Это положительный момент.
Надеюсь, что с приходом Дюкова на пост президента РФС произойдет много позитивных изменений. Объясню: почему в Англии платят такие большие деньги за ТВ права? Потому что СМИ, а там их полно, все занимаются футболом. И никто не говорит: "Всё у нас хорошо, славненько". Наоборот, каждый откровенно высказывается, доводит до сведения читателей свою точку зрения. Здесь у каждого СМИ есть свои юристы, они проверяют информацию.
Так вот, я надеюсь, что в 2019 году с приходом Дюкова на пост президента РФС, а я на 99 процентов уверен, что он придёт, многое поменяется", — цитирует Селюка "Спорт уик-энд".
"23 декабря 2017 года я в своем предсказал, что следующим президентом РФС станет Александр Дюков. В то время Виталий Мутко даже и не собирался никуда уходить. А я написал, что Дюков — это реально достойный кандидат в президенты РФС. Сейчас об этом рапортуют все подряд — молодцы. Год спустя происходит именно то, о чем я говорил. Это положительный момент.
Надеюсь, что с приходом Дюкова на пост президента РФС произойдет много позитивных изменений. Объясню: почему в Англии платят такие большие деньги за ТВ права? Потому что СМИ, а там их полно, все занимаются футболом. И никто не говорит: "Всё у нас хорошо, славненько". Наоборот, каждый откровенно высказывается, доводит до сведения читателей свою точку зрения. Здесь у каждого СМИ есть свои юристы, они проверяют информацию.
Так вот, я надеюсь, что в 2019 году с приходом Дюкова на пост президента РФС, а я на 99 процентов уверен, что он придёт, многое поменяется", — цитирует Селюка "Спорт уик-энд".
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