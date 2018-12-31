Магомед Оздоев подписался на президента "Трабзонспора" в социальных сетях

Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев подписался на президента "Трабзонспора" Ахмеда Агаоглу в социальной сети инстаграм.Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 26-летний хавбек сине-бело-голубых может оказаться в турецком клубе.Также сообщалось, что в услугах Оздоева заинтересованы самарские "Крылья Советов", желающие арендовать его в зимнее трансферное окно, однако сам игрок якобы не заинтересован в этом переходе.