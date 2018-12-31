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Глава Самарской области: ждем от "Крыльев" только побед!

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил фанатов "Крыльев Советов" с Новым годом.

"2018-й стал славным футбольным годом в истории нашей страны, в истории Самарской области. Мы приняли матчи Чемпионат Мира по футболу. Мечта, которая казалась несбыточной на протяжении десятилетий, воплотилась в жизнь на самарской земле. Наши улицы раскрасились в цвета флагов разных стран. Более полумиллиона болельщиков приехали в наш регион. И то, что Чемпионат прошел как настоящий праздник, стало возможным во многом благодаря вам, болельщикам клуба "Крылья Советов", любителям футбола Самарской области.

Впереди у нас новые победы и новые успехи – я в этом абсолютно уверен! Клубу сейчас очень важна ваша энергия и горячая поддержка. Рассчитываю, что новая команда поверит в свои силы и будет радовать нас красивой, самоотверженной игрой, приносить славные победы – как когда-то в ожесточенных, трудных матчах их добывали наши легенды, футболисты разных поколений, которыми мы гордимся и сегодня. В их честь на новом стадионе мы создадим музей спорта, где будут увековечены яркие страницы истории нашего прославленного клуба.

"Самара Арена" продолжит развиваться – благодаря открытию новых спортивных секций, интерактивных площадок и других мест досуга. Украсим и площадку у стадиона – уже в новогодние праздники там организованы концерты и развлечения. Приглашаю болельщиков клуба принять участия в мероприятиях именно на этой площадке, рядом с нашим красавцем-стадионом!

В новом году мы ждем от "Крыльев" только побед. Я уверен, что главные успехи нашей команды еще впереди. Желаю всем самарским болельщикам положительных и счастливых эмоций, а команде – удачи и побед! С Новым годом! Вперед, за "Крылья", – приводит слова Азарова пресс-служба "Крыльев Советов".
Теги: Крылья Советов
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#1  Городовой  Россия (Сегодня, 12:21)
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Болеет за:
«Зенит»
В Фнл.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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