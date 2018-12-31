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"Локомотив" опубликовал поздравление Семина с Новым годом

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

"Дорогие наши болельщики, друзья! Поздравляю вас с наступающим новым годом. Этот год был замечательным для нас – мы стали чемпионами. Этот год показал, что "Локомотив" есть, что "Локомотив" двигается вперед. Благодаря вашей поддержке мы достигли таких хороших результатов. В новом году ждем всех вас на трибунах. А когда будет холодно – надевайте варежки", – сказал Семин, известный фразой "Варежки сними!" в адрес Дмитрий Булыкина.

Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 13:58
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