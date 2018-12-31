"Локомотив" опубликовал поздравление Семина с Новым годом

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом."Дорогие наши болельщики, друзья! Поздравляю вас с наступающим новым годом. Этот год был замечательным для нас – мы стали чемпионами. Этот год показал, что "Локомотив" есть, что "Локомотив" двигается вперед. Благодаря вашей поддержке мы достигли таких хороших результатов. В новом году ждем всех вас на трибунах. А когда будет холодно – надевайте варежки", – сказал Семин, известный фразой "Варежки сними!" в адрес Дмитрий Булыкина.