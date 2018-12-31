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Адвокат Кокориных пожелала им не терять веру в людей

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, написала в инстаграме новогоднее поздравление.

Подзащитным она пожелала быть сильными и не терять веру в людей. Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

"С Новым годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для Всех нас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Желаю во всем и всегда в новом году побед, радости и конечно справедливости. Научится прощать и быть прощенными. Есть не мало людей для которых этот год стал испытанием. Ребята Александр и Кирилл Кокорины, пусть вместе с этим годом уйдет все плохое и останется в прошлом. Будте сильными, не теряйте веру в людей. В эту новогоднюю ночь хочется пожелать вам терпения. Всем, кто поддерживал и поддерживает ребят и меня, спасибо за сопереживания и веру! Пусть ваши сердца остаются такими же добрыми и светлыми и пусть Господь всегда слышит Ваши молитвы, пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты. С Новым 2019 годом, с новым счастьем , с новыми надеждами и новыми успехами", - написала Стукалова.

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С Новым годом! ? Желаю, чтобы счастье и удача стали для Всех нас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Желаю во всем и всегда в новом году побед, радости и конечно справедливости. Научится прощать и быть прощенными. Есть не мало людей для которых этот год стал испытанием. Ребята @kokorin9 @kokorin7 , пусть вместе с этим годом уйдет все плохое и останется в прошлом. Будте сильными, не теряйте веру в людей. В эту новогоднюю ночь хочется пожелать вам терпения. Всем кто поддерживал и поддерживает ребят и меня Спасибо за сопереживания и веру!!! Пусть ваши сердца остаются такими же добрыми и светлыми и пусть Господь всегда слышит Ваши молитвы, пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты. С Новым 2019 годом, с новым счастьем , с новыми надеждами и новыми успехами?

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Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 14:18
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#5  yuri  спб (Сегодня, 16:16)
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Цитата: nofrills
а люди давно потеряли веру в этих полудурков

" Да вы не люди , а палачи" (с)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Realist2000   (Сегодня, 15:32)
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Для начала надо самим в людей превратиться.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 15:16)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не плохое поздравление, учитывая десятки, а то и сотни тысяч рублей, которые эта шустрая бабёнка сосет с братьев Кокориных.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  VitL  Белгород (Сегодня, 15:05)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"Будте сильными"


ведь еще много слабаков ходит по утрам пить кофе
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 14:42)
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Болеет за:
«Динамо» М
а люди давно потеряли веру в этих полудурков
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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