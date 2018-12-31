Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (9)
С Новым годом! (21)
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (3)
Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов
"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно
Диего Марадона поддержал Кулибали
"Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Борнмут" (2)
Криштиану Роналду - лучший бомбардир "Реала" в 2018 году (1)
"Крылья Советов" подтвердили, что в клуб перейдет Роман Шишкин (1)
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Саутгемптон"
Сеск Фабрегас зимой может уйти из "Челси"
СМИ: Муриэль близок к переходу в "Милан"
ЦСКА готов заплатить 5 миллионов за форварда "Саутгемптона" (14)
"Челси" в гостях победил "Кристал Пэлас" (2)
"Матч ТВ" не смог приобрести права на Английскую Премьер-Лигу (31)
Брат Семака: редко вижусь с Сергеем (2)
Адвокат Кокориных пожелала им не терять веру в людей
Подзащитным она пожелала быть сильными и не терять веру в людей. Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
"С Новым годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для Всех нас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Желаю во всем и всегда в новом году побед, радости и конечно справедливости. Научится прощать и быть прощенными. Есть не мало людей для которых этот год стал испытанием. Ребята Александр и Кирилл Кокорины, пусть вместе с этим годом уйдет все плохое и останется в прошлом. Будте сильными, не теряйте веру в людей. В эту новогоднюю ночь хочется пожелать вам терпения. Всем, кто поддерживал и поддерживает ребят и меня, спасибо за сопереживания и веру! Пусть ваши сердца остаются такими же добрыми и светлыми и пусть Господь всегда слышит Ваши молитвы, пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты. С Новым 2019 годом, с новым счастьем , с новыми надеждами и новыми успехами", - написала Стукалова.
View this post on Instagram
С Новым годом! ? Желаю, чтобы счастье и удача стали для Всех нас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Желаю во всем и всегда в новом году побед, радости и конечно справедливости. Научится прощать и быть прощенными. Есть не мало людей для которых этот год стал испытанием. Ребята @kokorin9 @kokorin7 , пусть вместе с этим годом уйдет все плохое и останется в прошлом. Будте сильными, не теряйте веру в людей. В эту новогоднюю ночь хочется пожелать вам терпения. Всем кто поддерживал и поддерживает ребят и меня Спасибо за сопереживания и веру!!! Пусть ваши сердца остаются такими же добрыми и светлыми и пусть Господь всегда слышит Ваши молитвы, пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты. С Новым 2019 годом, с новым счастьем , с новыми надеждами и новыми успехами?
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.