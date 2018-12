Адвокат Кокориных пожелала им не терять веру в людей

View this post on Instagram

С Новым годом! ? Желаю, чтобы счастье и удача стали для Всех нас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Желаю во всем и всегда в новом году побед, радости и конечно справедливости. Научится прощать и быть прощенными. Есть не мало людей для которых этот год стал испытанием. Ребята @kokorin9 @kokorin7 , пусть вместе с этим годом уйдет все плохое и останется в прошлом. Будте сильными, не теряйте веру в людей. В эту новогоднюю ночь хочется пожелать вам терпения. Всем кто поддерживал и поддерживает ребят и меня Спасибо за сопереживания и веру!!! Пусть ваши сердца остаются такими же добрыми и светлыми и пусть Господь всегда слышит Ваши молитвы, пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты. С Новым 2019 годом, с новым счастьем , с новыми надеждами и новыми успехами?