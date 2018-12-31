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Подруга Кокорина: Саша должен восстать как птица Феникс

Спортивный агент, подруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Шишканова выразила надежду, что форвард сможет выйти на прежний уровень после тюремного заключения.

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 февраля по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Я надеюсь, что для Саши все плохое останется в уходящем году, а уже через полтора месяца мы увидим ребят в своих клубах, - цитирует "Спорт Уик-энд" Шишканову. - Надеюсь, что в феврале все это завершится, ведь происходящее - неправильно. Они уже получили наказание за свои проступки, осознали случившееся. А все, что творится сейчас, просто идет во вред здоровью. Это может очень плачевно закончиться, ведь у Саши была тяжелая травма. Ему нужны тренировки, как можно скорее требуется реабилитация.

- Ребятам запретили сыграть в футбол в СИЗО.

- Я только рада, что запретили, ведь сразу говорила о том, что против этого матча. Одно дело, если бы это происходило на регулярной основе, тогда это было бы здорово, ведь они могли бы поддерживать форму. Но в предложенном формате в непонятных условиях эта игра была не нужна. Это только к лучшему, что матч запретили.

- Артем Дзюба на днях с юморком ответил на вопрос о том, с чем у него ассоциируется свинья, символ 2019 года. Дзюба ответил, что с Кокориным, "он ведь у нас поросенок". Хватит ли воли Александру вернуться и стать таким же сильным футболистом, каким он был? Тут надо понимать, что Дзюба иногда шутит на грани…

- Плосковатая шутка немножко. В Камеди Клаб Артема бы не взяли. Я надеюсь на возвращение Саши на былой уровень, он должен восстать как птица Феникс. После такой сложной жизненной ситуации он обязан это сделать. Я считаю, что ситуацию в которой оказался Кокорин, можно сравнить с той, в которой в свое время побывал Эдуард Стрельцов, когда пострадал от многолетнего приговора. Саша должен возродиться. Он должен и, надеюсь, будет участвовать еще во многих крупных турнирах. Сейчас должны дать человеку шанс на новую жизнь, потому что он ничего не сделал такого, чтобы нести такие долгосрочные муки и страдания.

"Спорт Уик-энд"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 15:14
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#17  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 17:13)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Подруга Кокорина: Саша должен восстать как птица Феникс
Она предлагает Кокорину сделать акт самосожжения? Феникс то из пепла восстанавливался
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#16  yuri  спб (Сегодня, 17:00)
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Цитата: Makc33
Кот а ведь ты тоже наверняка кастрированный

Я то? Надо спросить одну мадам, она скажет. За себя не могу и не хочу говорить. Яйца хоть мальенькие но имеются) С Наступающим. То что данный персонаж ляпает языком не имеет большого веса и смело можно делить напополам, сэр.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#15  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Саньё воробья


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#14  Makc33   (Сегодня, 16:50)
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Цитата: metis
Откуда у людей столько злобы? Конечно выйдет и сыграет и забьёт в ворота всем злопыхателям !

Если он играл бы не за газпром ты бы так не говорил
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#13  casabl   (Сегодня, 16:47)
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metis,
Нет никакой злобы. Нормальная , критическая реакция думающих людей, которым вусмерть надоело обсуждать двух каких-то дураков. Мы даём понять авторам -basta!


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#12  cska1971  Москва (Сегодня, 16:45)
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metis,
Вот и я смотрел видеозаписи, где они всей шайкой одного гоняли, а потом другого стулом приласкали, и думал, ну откуда у людей столько злобы?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#11  RenarTickle  Москва (Сегодня, 16:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот только подстилок забыли спросить!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#10  metis  Riga (Сегодня, 16:40)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Откуда у людей столько злобы? Конечно выйдет и сыграет и забьёт в ворота всем злопыхателям !


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#9  Makc33   (Сегодня, 16:37)
  • +1
  •  (3)

Цитата: yuri
Цитата: Riders1990
.и нет яиц у этой птицы и крыльев нет и не лятает(с)


Зато у кабана- мудозвона яйца будь здоров. Только яйца и есть .Прозвенел мудями , да и хрюкнул беспечно.

Кот а ведь ты тоже наверняка кастрированный
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#8  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:32)
  • -1
  •  (3)

Эта курица уже надоела.Скоро твой друг петухом станет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#7  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:15)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Армеец 61
Эта курица хоть представляет, кто такой СТРЕЛЬЦОВ?
Сравнила моську и слона!


ага ...овца


--------------------
кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#6  Армеец 61   (Сегодня, 16:01)
  • +5
  •  (9)
online

Эта курица хоть представляет, кто такой СТРЕЛЬЦОВ?
Сравнила моську и слона!
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 15:59)
  • -3
  •  (5)

Цитата: Riders1990
.и нет яиц у этой птицы и крыльев нет и не лятает(с)


Зато у кабана- мудозвона яйца будь здоров. Только яйца и есть .Прозвенел мудями , да и хрюкнул беспечно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Riders1990  bunker (Сегодня, 15:43)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
...и нет яиц у этой птицы и крыльев нет и не лятает(с)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  Realist2000   (Сегодня, 15:29)
  • +3
  •  (5)

А что ей остается говорить! Не будет клиента,придется другие заработки искать...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 15:20)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Терек»
Ещё никогда так птицу "Феникс" не унижали.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 15:18)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
как бы другой птицей он там не стал
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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