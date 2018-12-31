СМИ: "Зенит" интересуется хавбеком "Лиона"

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Люке Тузару, утверждает L'Equipe.Отмечается, что петербуржцы обратились к французскому клубу по поводу трансфера 21-летнего опорника, но французский клуб не намерен вести переговоры.Контракт Тузара рассчитан до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне Тузар провел 15 матчей в чемпионате Франции.По данным источника, петербуржцы также рассматривают кандидатуры еще двух французских футболистов, один из которых выступает за границей."Зенит" ушел на зимний перерыв на первом месте в таблице премьер-лиги.