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Илья Геркус: прекрасный год! Волшебные события оставили волшебные воспоминания

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус - об итогах 2018 года.

В уходящем году "Локо" стал чемпионом России.

"Прекрасный год! Волшебные события, которые оставили волшебные воспоминания. Эмоций было столько, что в один пост не уложить, а вспомнить хочется если не все, то многое. Попробую собрать самые-самые моменты. Спасибо 2018-й, ты был в полном порядке!" - написал Геркус в инстаграме.

Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 16:43
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