Илья Геркус: прекрасный год! Волшебные события оставили волшебные воспоминания

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус - об итогах 2018 года.В уходящем году "Локо" стал чемпионом России."Прекрасный год! Волшебные события, которые оставили волшебные воспоминания. Эмоций было столько, что в один пост не уложить, а вспомнить хочется если не все, то многое. Попробую собрать самые-самые моменты. Спасибо 2018-й, ты был в полном порядке!" - написал Геркус в инстаграме.