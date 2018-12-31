"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом

"Зенит" на официальном сайте поздравил болельщиков с наступающим Новым годом."Дорогие друзья! Минувший 2018-й навсегда войдет в историю нашей страны как год проведения главного футбольного праздника – чемпионата мира по футболу. Болельщики со всей планеты увидели нашу страну и получили незабываемые эмоции от ярких матчей, современных стадионов и гостеприимства россиян."Газпром Арена" стала самым посещаемым клубным стадионом чемпионата мира. Кроме того, домашняя арена "Зенита" в мае 2018-го приняла миллионного болельщика в сезоне, установив запредельный рекорд для всего российского футбола.В общей сложности в 2018 году на "Газпром Арене" побывало более 1 миллиона 800 тысяч посетителей. Петербуржцы и гости города ходили на матчи "Зенита", игры чемпионата мира, поддерживали команду в фан-зоне, танцевали на концерте "Ленинграда" и смотрели хоккейную классику. По ходу сезона-2018/19 "Газпром Арена" вошла в топ-20 самых посещаемых стадионов мира.В 2019 году футбольный клуб "Зенит" не остановится на достинутом. Мы будем радовать, восхищать и удивлять лучших в мире болельщиков, дарить незабываемые эмоции и каждый раз доказывать, что мы стремимся к самым высоким целям и рекордам.Мы хотим пожелать счастья вам и вашим близким в Новом году! Желаем, чтобы 2019-й стал для вас самым лучшим и незабываемым годом!" – говорится в сообщении петербуржцев.