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ЦСКА поздравил с днем рождения Сейду Думбия

ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего нападающего клуба Сейду Думбия.

Форварду "Жироны" и сборной Кот-д'Ивуара исполнился 31 год. Думбия защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2015 год и вторую половину сезона-2015/16. Всего он провел за армейцев 147 игр и забил 95 мячей. По забитым голам он занимает восьмое место в истории клуба.
Теги: ЦСКА Думбья
Сегодня, 17:48
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#1  Ниндзя   (Сегодня, 18:09)
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Болеет за:
ЦСКА
Московский ЦСКА поздравил с днём рождения полузащитника Ильзата Ахметова. Сегодня, 31 декабря, Ахметову исполняется 21 год.

«С днём рождения, Ильзат! Здоровья и новых побед с ЦСКА»

Дорогие болельщики! Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют вас с наступающим Новым годом!

Желаем вам и вашим семьям счастья и благополучия, крепкого здоровья и хорошего настроения, мира и добра! Надеемся, что в Новом году у нас будет немало поводов для радости, и при вашей поддержке мы одержим много ярких побед!
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
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