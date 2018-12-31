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Гурам Аджоев: у Кононова есть все, чтобы вернуть "Спартаку" былой авторитет

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев дал понять, что его радуют успехи бывшего игрока клуба Артема Дзюбы, вернувшегося в "Зенит", и экс-главного тренера Олега Кононова, возглавившего "Спартак".

"Мы как дети радовались, когда Дзюба забивал на чемпионате мира, видели его слезы - слезы настоящего мужчины. Наблюдая за сборной России, остановившейся в шаге от полуфинала, радостно было понимать, что к успеху причастен и "Арсенал". Что касается Олега Кононова, то перед подписанием контракта с "Арсеналом" в июне он в меньшей степени думал о продолжении тренерской карьеры в России. Но нам удалось уговорить Олега Георгиевича. В итоге через "Арсенал" он возглавил самый титулованный отечественный клуб. У Кононова есть все, чтобы вернуть "Спартаку" былой авторитет", - цитирует Аджоева ПФК "Арсенал Тула".
Теги: Спартак Кононов Аджоев Арсенал
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