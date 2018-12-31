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Поздравления от сборной России: только вместе мы сможем достигнуть большего!

Официальный Инстаграм сборной России поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

В 2018 году россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира.

"Дорогие болельщики! Это был незабываемый год! Спасибо, что были с нами и в трудные моменты, и в самые радостные. Спасибо за ваши эмоции, переживания, тёплые слова и, конечно, потрясающую поддержку! В новом году нас ждут новые цели и только вместе мы сможем достигнуть большего. Потому что вместе мы команда! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего!"

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2018 ?? 2019 ?? ? Дорогие болельщики! Это был незабываемый год! Спасибо, что были с нами и в трудные моменты, и в самые радостные. Спасибо за ваши эмоции, переживания, тёплые слова и, конечно, потрясающую поддержку! В новом году нас ждут новые цели и только вместе мы сможем достигнуть большего. Потому что #ВместеМыКоманда! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего! ? Ваша Сборная России ???

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Теги: Сборная России
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