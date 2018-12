Поздравления от сборной России: только вместе мы сможем достигнуть большего!

View this post on Instagram

2018 ?? 2019 ?? ? Дорогие болельщики! Это был незабываемый год! Спасибо, что были с нами и в трудные моменты, и в самые радостные. Спасибо за ваши эмоции, переживания, тёплые слова и, конечно, потрясающую поддержку! В новом году нас ждут новые цели и только вместе мы сможем достигнуть большего. Потому что #ВместеМыКоманда! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего! ? Ваша Сборная России ???