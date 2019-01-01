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Станислав Черчесов: зачем сбривать усы, если они Богом даны?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на несколько вопросов RT.

– Какие у вас планы со сборной России на 2019 год?

– Пошагово надо идти, отборочный цикл ясен, соперники известны. Надо нам попадать на чемпионат Европы.

– Если бы о ЧМ-2018 снимали фильм, кто вас должен был бы сыграть?

- Боярский.

– При каком условии сбреете свои "усы надежды"?

– А зачем их сбривать, если они Богом даны?
Теги: Сборная России Черчесов
Сегодня, 18:12
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