Новости партнеров

Кристиян Бистрович: повезло, что смог дебютировать в ЛЧ в 20 лет

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов и РПЛ в 2018 году.

«Играть в Лиге чемпионов было для меня мечтой. Это самый элитный клубный турнир, мне повезло, что я смог дебютировать в ЛЧ в 20 лет. Благодарен за предоставленную мне возможность, стараюсь работать все больше и лучше с каждым днем. Верю, что в моей карьере произойдет много хорошего.

Очень жаль, что мы не вышли в весеннюю часть еврокубков после побед над «Реалом», но это выступление стало большим опытом для нас. Мы можем быть довольны участием в ЛЧ, хотя у ЦСКА могло бы быть как минимум на пять очков больше, но у всех нас появился большой опыт и, безусловно, мы хотим бороться за первое место в чемпионате России.

Влашич? После ухода Головина команде понадобился игрок такого профиля, атакующий полузащитник, активно играющий и созидающий впереди. С приходом Николы мы получили качественное усиление, он стал одним из наших ключевых игроков», – сказал Бистрович Drava.

Sports.ru
Теги: Бистрович ЦСКА
Сегодня, 20:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Spartak СССР   (Сегодня, 20:59)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль, что мы не вышли в весеннюю часть еврокубков после побед над «Реалом», но это выступление стало большим опытом для нас. Мы можем быть довольны участием в ЛЧ, хотя у ЦСКА могло бы быть как минимум на пять очков больше, но у всех нас появился большой опыт

за 6 лет так и не набрались опыта?))
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.