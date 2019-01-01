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"Спартак" исключил из заявки на сезон Сергея Еременко

"Спартак" исключил из заявки на сезон полузащитника Сергея Еременко. 19-летний хавбек, младший брат хавбека красно-белых Романа Еременко, перешел в "Спартак" в феврале этого года.

В текущем сезоне Еременко-младший провел 10 матчей и забил 1 гол в турнире молодежных команд премьер-лиги, а также сыграл 7 встреч за "Спартак-2" в Олимп-ФНЛ.

По данным "СЭ", Роман Еременко также может покинуть столичный клуб уже этой зимой.
Теги: Спартак
Сегодня, 20:55
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#3  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 21:37)
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Болеет за:
«Барселона»
писали, что он отказался от выступлений за сборную Финляндии, шоба иметь возможность играть за Россию. с такими темпами до России он не доберется.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#2  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 21:19)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Расслабился малец, думал всё уже чики, но рядом пацанята поталантливее играют. Зачем его держать если материал покачественнее имеется.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 21:08)
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  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Помню, что спартачи на этом сайте расхваливали его и аплодировали его подписанию. Каковы причины исключения? (мне они понятны, связь С Траппукой и старшим братом)
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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