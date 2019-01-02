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Сергей Семак завёл аккаунт в инстаграме

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак зарегистрировал аккаунт в социальной сети инстаграм.

На первых публикациях он запечатлен в отпуске вместе со своей семьей.

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Теги: Семак
Сегодня, 12:14
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#2  jvaka88   (Сегодня, 13:20)
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Совсем недавно в эфире утреннего шоу "Подъемники", на Нашем Радио, Сергей Богданович заявлял что не планирует заводить аккаунты в соц.сетях. Как то не последовательно)
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 12:23)
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У него уже давно есть аккаунт в интсте, только он закрытый от посторонних глаз.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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