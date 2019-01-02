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Никола Влашич встречал Новый год в компании с экс-игроком армейцев Милошем Красичем (фото)

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич в новогоднюю ночь встретился с экс-хавбеком армейцев Милошем Красичем.

Об этом сообщила пресс-служба клуба в официальном твиттере красно-синих.

Теги: ЦСКА Влашич Красич
Сегодня, 12:41
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