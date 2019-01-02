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"Краснодар" в твиттере поздравил двух своих футболистов с днем рождения (видео)

Пресс-служба "Краснодара" в официальном твиттере клуба поздравила с днем рождения футболистов Виктора Классона и Сергея Петрова.

Шведскому полузащитнику исполнилось 27 лет, а российскому защитнику — 28.



Теги: Краснодар Петров Классон
Сегодня, 13:13
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