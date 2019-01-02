"Краснодар" в твиттере поздравил двух своих футболистов с днем рождения (видео)

Поздравляем с Днём рождения Виктора Классона! ??? ?????????

Полузащитнику "Краснодара" сегодня исполняется 27 лет! ?



Здоровья тебе, Виктор и много новых побед вместе с "быками"! ??#СДнемРождения #HappyBirthday #BullsFamilyhttps://t.co/BRXYD7EAQD — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 2, 2019

У нас два именинника сегодня! Сергей Петров так же празднует свой 28-й День рождения! ??



Мы от души поздравляем нашего защитника и желаем Сергею обходиться без травм, успеха во всех делах и семейного счастья и благополучия! ??https://t.co/JlS8yOqsKr — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 2, 2019

Пресс-служба "Краснодара" в официальном твиттере клуба поздравила с днем рождения футболистов Виктора Классона и Сергея Петрова.Шведскому полузащитнику исполнилось 27 лет, а российскому защитнику — 28.