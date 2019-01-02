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Сергей Анохин: хотелось бы, чтобы сборная России сыграла на Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Вице-президент РФС Сергей Анохин поделился мнением о шансах сборной России квалифицироваться на Евро-2020.

"Каждый год мы встречаем с некоей надеждой на прекрасное будущее, и 2018 год в этом плане нас не подвел.

Что касается следующего года, то я очень надеюсь, что наша сборная сможет без особых проблем отобраться на чемпионат Европы 2020 года, это самый важный турнир. Мы бы очень хотели, чтобы наша сборная сыграла в Санкт-Петербурге, если такой расклад получится. Безусловно, я надеюсь, что молодежная сборная порадует хорошими результатами, как и все юношеские сборные.

У наших команд очень качественные тренерские штабы, и в ближайшие месяцы юниоры будут играть в элитных раундах, там мы ждем побед. С нетерпением жду запуска молодежной премьер-лиги", - цитирует Анохина ТАСС.
Теги: Анохин
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