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СМИ: "Зенит" интересует хавбеком "Сент-Этьена" Сельнесом

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Сент-Этьена" и сборной Норвегии Уле Сельнесу, утверждает MadeinFOOT со ссылкой на L’Equipe.

Контракт 24-летнего норвежца с французским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года. Сумма трансфера может составить до 10 миллионов евро.

"СЭ"
Теги: Зенит Сент-Этьена Сельнесу
Сегодня, 20:46
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#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:40)
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Болеет за:
«Зенит»
Посмотрел я его нарезку. Не впечатлил. Чел а Русенборге не закрепился.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 21:05)
  • +4
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online

Защитник нужен, полу как собак нерезаных.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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