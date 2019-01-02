СМИ: "Зенит" интересует хавбеком "Сент-Этьена" Сельнесом

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Сент-Этьена" и сборной Норвегии Уле Сельнесу, утверждает MadeinFOOT со ссылкой на L’Equipe.Контракт 24-летнего норвежца с французским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года. Сумма трансфера может составить до 10 миллионов евро.