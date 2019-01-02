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Юрий Семин рассказал, что не может простить своим игрокам

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не может простить своим футболистам обман.

"Что не готов простить людям в обычной жизни и что - своим подопечным? В обоих случаях - обман, который в жизни другого человека может сыграть негативную роль. Игрокам же не готов простить ситуации, когда для них личные интересы становятся важнее командных. Могу ли я поменять свое мнение? Да, но точно не в случае обмана. Если человек обманул один раз, то обязательно обманет и еще раз.

Хотел бы я, чтобы в жизни было меньше препятствий? Нет, мне это не понравилось бы. Я должен напрягать свой мозг и обязательно готовиться к какому-либо событию, требующему от меня напряжения. И чем оно важнее, тем сильнее я мобилизуюсь", - цитирует Семина "Команда России".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 21:35
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