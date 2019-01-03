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Игорь Акинфеев попал в десятку лучших вратарей 2018 года по версии L'Equipe

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев попал в список десяти лучших вратарей 2018 года по версии авторитетного французского издания L'equipe

Помимо Акинфеева, в десятку лучших попали голкипер "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алисон Бекер, вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон, бельгиец Тибо Куртуа, выступающий в составе "Реала", Кепа Аррисабалага ("Челси"), Уго Льорис ("Тоттенхэм", сборная Франции), Кейлор Навас ("Реал", сборная Коста-Рики), Ян Облак ("Атлетико", сборная Словении), Джордан Пикфорд ("Эвертон", национальная команда Англии), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", сборная Германии).

В 2018 году Акинфеев вместе со сборной России дошёл до 1/4 финала чемпионата мира.
Теги: Акинфеев
Сегодня, 08:20
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#10  пончевед   (Сегодня, 11:36)
  • -4
  •  (4)

новость подействовала как ишаковский жопораздиратель.1 капля на все стадо.а тут целый флакон им вылили.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#9  Sammer   (Сегодня, 11:19)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Lols
А максименка куда попал


Пальцем в жопу. У него это лучше получается, чем в рамке стоять)))

Цитата: Волжанин
А максиманька вообще с чужой половины пускает...


Никак не можно((( Он жеж "наследник" Наследника, будущее сборной... по карманному биллиарду на лавке.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#8  Lols  Лондон (Сегодня, 11:02)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ньюкасл»
А максименка куда попал? laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#7  Волжанин   (Сегодня, 10:54)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sammer

Хрень у свинарни в рамке стоит, штанги лижет, тренеров сливает, пенки за шиворот пускает....

А максиманька вообще с чужой половины пускает...
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#6  Sammer   (Сегодня, 10:39)
  • +4
  •  (6)

Цитата: nami-sv
Хрень.


Хрень у свинарни в рамке стоит, штанги лижет, тренеров сливает, пенки за шиворот пускает....
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#5  Spartak СССР   (Сегодня, 10:24)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327

Но все же много лучше, чем в 2019-м "наяривать победами в лихие 90-е".

Про 90е понятно,что вам и вспомнить нечего,вы за выживание боролись,либо середняками были,но мы далеко не будем ходить,вспомним последние пару дерби на Открывашке,кстати Глушак тогда знатно Сухоряна прошил из за штрафной,классный гол)
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#4  molot327  Москва (Сегодня, 10:14)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nami-sv
Хрень.

Свиная...

Цитата: Spartak СССР
На дворе 2019 год,а они все на копыто Сухоряна наяривают, старьё)

Но все же много лучше, чем в 2019-м "наяривать победами в лихие 90-е"...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#3  nami-sv   (Сегодня, 10:06)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Хрень.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#2  Spartak СССР   (Сегодня, 10:01)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
На дворе 2019 год,а они все на копыто Сухоряна наяривают, старьё)
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#1  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 08:32)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
в десятку....лукавят или не понимают.....он Великий!!!
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
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