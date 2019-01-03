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Аргентинский "Индепендьенте" хочет взять в аренду полузащитника "Краснодара" Кристиана Куэву

Хавбек "Краснодара" Кристиан Куэва попал в сферу интересов "Индепендьенте".

Аргентинский клуб намерен арендовать перуанца с опцией выкупа и уже сделали "быкам" официальное предложение.

Ответ руководство "Индепендьенте" рассчитывает получить уже сегодня.

AM 910
Теги: Краснодар
Сегодня, 08:54
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