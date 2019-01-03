"Анжи" проведет зимние сборы в Кисловодске и в Турции

Cпортивный директор "Анжи" Александр Танцюра сообщил, что махачкалинский клуб проведет зимой два учебно-тренировочных сбора."Планируем провести два сбора – с 15 по 30 января в Кисловодске и с 5 по 20 февраля в Турции", – сказал Танцюра.