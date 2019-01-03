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Денис Черышев назвал двух российских футболистов, удививших его в 2018 году

Хавбек "Валенсии" и сборной России Денис Черышев назвал двух российских игроков, сильнее всего удививших его в 2018 году.

"Назову двух футболистов, с которыми не особенно был знаком до этого года. Это Роман Зобнин и Марио Фернандес. Они меня очень сильно удивили. Думаю, у них классное будущее. Простые, хорошие, сильные люди. Для меня они сенсация года", — сказал Черышев.

Sport24
Теги: Черышев Зобнин Фернандес
Сегодня, 14:47
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#2  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 16:15)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да и ты,Денис,удивил в этом году)))Молодчик,успехов,удачи!!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 16:02)
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Соглашусь на все 100%
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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