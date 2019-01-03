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Денис Черышев - о перспективах сборной России: у нас хорошие шансы выйти на Евро-2020

Хавбек "Валенсии" и сборной России Денис Черышев заявил, что верит в шансы российской команды пробиться в финальную часть Евро-2020.

"Думаю, шансы у нас хорошие. Нужно верить, что мы выйдем в финальную часть. На чемпионате мира мы проверили, что можем победить любого соперника. Нужно дальше работать и слушать тренерский штаб, чтобы квалифицироваться на Евро", — цитирует Черышева Sport24.

Напомним, в квалификации Россия сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.



Теги: Черышев Сборная России
Сегодня, 15:14
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